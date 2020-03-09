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Тенісний турнір в Індіан-Веллсі скасовано: реакція зірок

Тенісний турнір в Індіан-Веллсі скасовано: реакція зірок
16:17 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Надаль і Маррей прокоментували рішення скасувати турнір ATP у США.

Об'єднаний чемпіонат ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США), який повинен був пройти з 12-го по 22 березня, скасований через ситуацію з коронавірусом.

Зірки світового тенісу прокоментували це рішення організаторів. Друга "ракетка" світу іспанець Рафаель Надаль перебуває у певній розгубленості через ситуацію, що склалася, повідомляє BTU.

"Ви, напевно, вже чули новини. Турнір в Індіан-Веллсі скасований. Ми тут і все ще вирішуємо, що робити далі. Дуже сумно, що у світі відбуваються такі події й склалася така ситуація. Сподіваємося, що скоро від офіційних осіб підуть рішення. Будьте здорові й бережіть себе", - сказав Надаль, який є одним з членів ради гравців Aссоціаціі тенісистів-професіоналів.

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Британець Джеймі Маррей: "Якщо змагання в Індіан-Веллсі скасовують через однин випадок, то ATP-туру це не обіцяє нічого хорошого. У Маямі підтверджені більше випадків. Кордон Монте-Карло з північною Італією нині закритий. А мастерс у Римі? Ролан Гаррос? Вімблдон?!!"

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Все по темі:

АТР, Рафаэль Надаль, Тенис, Коронавірус.
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