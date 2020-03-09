Степаненку знадобиться операція

Новини спорту:Півзахисник «Шахтаря» отримав травму коліна.

30-річний півзахисник «Шахтаря» і збірної України Тарас Степаненко має проблеми з меніском.

За попередньою інформацією, хавбеку буде потрібно хірургічне втручання, але поки немає ясності в питанні, коли саме це станеться. Теоретично, перемагаючи біль, якийсь час з цією проблемою можна грати, але в такому випадку, якщо відкладати терміни, актуальним стане питання реабілітації в контексті виступу футболіста на чемпіонаті Європи.

Лазарет «Шахтаря» — тема актуальна. Все ще відновлюються після травм Олександр Пихальонок і Максим Малишев, останнім часом з лікарями часто спілкуються Віктор Коваленко, Алан Патрік і Марлос, а в грі з «Колосом» заміну попросив Сергій Кривцов.