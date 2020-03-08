Степаненко отримав травму і пропустить матч Ліги Європи

Новини спорту:Півзахисник «Шахтаря» має проблеми з меніском.

Хавбек «Шахтаря» і збірної України Тарас Степаненко отримав травму меніска. Через це пошкодження Степаненко не зіграв у матчі 22-го туру УПЛ з «Колосом» (4:3). Терміни відновлення гравця невідомі.

За інформацією джерела, 30-річний півзахисник не зіграє у виїзному матчі Ліги Європи з «Вольфсбургом», який відбудеться 12 березня.

Також під питанням участь гравця в матчі-відповіді Ліги Європи і товариських матчах з Францією (27 березня) і Польщею (31 березня).

Нагадаємо, Колос і Шахтар влаштували гольову перестрілку із 7 голами (Відео).