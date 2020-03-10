Чемпіонський бій Постол - Рамірес відбудеться 9 травня

Новини спорту:Офіційно підтвердили дату проведення бою Постола з Раміресом — 9 травня.

Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила, що перенесений через коронавірус бій Постол - Рамірес відбудеться 9 травня.

Бій стане головною подією вечора боксу в американському Фресно (Каліфорнія, США).

9 травня український боксер Віктор Постол проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса.

Спочатку поєдинок планували провести 1 лютого в Китаї, однак через спалах в країні епідемії коронавірусу його перенесли.

"Я радий, що призначена нова дата бою. Я вже в тренажерному залі і підготовка проходить добре. Я був готовий до бою 1 лютого, але тепер зосереджений на 9 травня. Поєдинок пройде в його рідному місті, але я маю досвід боїв на чужій території і мене це не турбує. З нетерпінням чекаю моменту, щоб знову стати чемпіоном світу", - передає коментар Постола Sport Arena.