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Чемпіонський бій Постол - Рамірес відбудеться 9 травня

Чемпіонський бій Постол - Рамірес відбудеться 9 травня
13:54 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини спорту:Офіційно підтвердили дату проведення бою Постола з Раміресом — 9 травня.

Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила, що перенесений через коронавірус бій Постол - Рамірес відбудеться 9 травня.

Бій стане головною подією вечора боксу в американському Фресно (Каліфорнія, США).

9 травня український боксер Віктор Постол проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса.

Спочатку поєдинок планували провести 1 лютого в Китаї, однак через спалах в країні епідемії коронавірусу його перенесли.

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"Я радий, що призначена нова дата бою. Я вже в тренажерному залі і підготовка проходить добре. Я був готовий до бою 1 лютого, але тепер зосереджений на 9 травня. Поєдинок пройде в його рідному місті, але я маю досвід боїв на чужій території і мене це не турбує. З нетерпінням чекаю моменту, щоб знову стати чемпіоном світу", - передає коментар Постола Sport Arena.

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Бокс, Top Rank, Виктор Постол, Бокс новини, Постол - Рамірес.
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