Промоутер Хірн здивувався, що Усик прийняв бій проти Чісори

Новини спорту:Промоутер вважає, що британця буде вкрай складно перемогти в Лондоні.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн був здивований тим, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) погодився вийти на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO).

«У надважкій вазі в Усика буде значний недолік. Але той факт, що він програє в габаритах і потужності, Олександр може компенсувати за рахунок швидкості і навичок. Цим він зрівняє позиції.

Чісору складно перемогти на арені O2, тому я здивований, що Усик прийняв цей бій. Олександр - обов'язковий претендент, він побажав поставити цей статус на кін.

Я хотів, щоб Тоні Беллью змагався з Усиком в хевівейті, але тоді Олександр побажав стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі», - сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора відбудеться 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні.