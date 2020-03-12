Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
Нападающий Челси излечился от коронавируса
Нападающий Челси излечился от коронавируса
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала

Промоутер Хірн здивувався, що Усик прийняв бій проти Чісори

Промоутер Хірн здивувався, що Усик прийняв бій проти Чісори
14:31 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф sport.ua

Новини спорту:Промоутер вважає, що британця буде вкрай складно перемогти в Лондоні.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн був здивований тим, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) погодився вийти на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO).

«У надважкій вазі в Усика буде значний недолік. Але той факт, що він програє в габаритах і потужності, Олександр може компенсувати за рахунок швидкості і навичок. Цим він зрівняє позиції.

Чісору складно перемогти на арені O2, тому я здивований, що Усик прийняв цей бій. Олександр - обов'язковий претендент, він побажав поставити цей статус на кін.

Я хотів, щоб Тоні Беллью змагався з Усиком в хевівейті, але тоді Олександр побажав стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі», - сказав Усик.

Чемпіонат України з баскетболу завершено достроково

Нагадаємо, бій Усик - Чісора відбудеться 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бокс, Олександр Усик, Бокс новини, Дерек Чісори.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок України: визначились півфінальні пари
02 Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
03 Усик vs Чісора: дуель поглядів відбулась не без коронавірусу (Відео)
04 Малий кришталевий глобус у спринтах виграв Фуркад
05 Україна замикає топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся