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Усик: У бою з Пулєвим я дуже хочу, щоб переміг Джошуа

Усик: У бою з Пулєвим я дуже хочу, щоб переміг Джошуа
18:53 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф sport.ua Фото Mark Robinson/Matchroom Boxing

Новини спорту:Український боксер хоче зустрітися з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик в черговий раз підтвердив, що має намір провести бій проти Ентоні Джошуа:

«У бою з Пулєвим я дуже хочу, щоб переміг Джошуа. Хірн хоче, щоб Ентоні після цього провів бій з Ф'юрі, а не зі мною? Я піду зараз і шльопну його, щоб він так не говорив і все.

Не дивно, що про це говорять. Звичайно, їм вигідніше провести бій між двома британцями, які більш відомі, ніж я. Тим більше, що у них є пояси. Але я однозначно буду боксувати з Джошуа. Просто треба почекати».

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Раніше Усик поділився своєю думкою з приводу коронавірусу.

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Бокс, Джошуа, Олександр Усик, Бокс новини.
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