Усик: У бою з Пулєвим я дуже хочу, щоб переміг Джошуа

Новини спорту:Український боксер хоче зустрітися з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик в черговий раз підтвердив, що має намір провести бій проти Ентоні Джошуа:

«У бою з Пулєвим я дуже хочу, щоб переміг Джошуа. Хірн хоче, щоб Ентоні після цього провів бій з Ф'юрі, а не зі мною? Я піду зараз і шльопну його, щоб він так не говорив і все.

Не дивно, що про це говорять. Звичайно, їм вигідніше провести бій між двома британцями, які більш відомі, ніж я. Тим більше, що у них є пояси. Але я однозначно буду боксувати з Джошуа. Просто треба почекати».

Раніше Усик поділився своєю думкою з приводу коронавірусу.