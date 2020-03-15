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Бій Ломаченка можуть перенести

Бій Ломаченка можуть перенести
15:54 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:За словами Боба Арума, ніхто не захоче проводити такий бій без глядачів.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив можливе перенесення об'єднавчого бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом. Причина – пандемія коронавірусу, повідомляє на своїй сторінці в Twitter журналіст Майк Коппінджер.

На даний момент можливе перенесення бою між спортсменами ще не узгоджено. Попередньо бій запланували на 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден. Мовником в США стане ESPN PPV.

За словами Арума, якщо до того часу спортивні події й надалі проходитимуть без глядачів, то дирекція Медісон Сквер Гардена просто відмовиться проводити бій.

Лопес в грудні минулого року переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF, якого Ломаченко не вистачає для статусу абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко в останній день минулого літа одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і виграв вакантний чемпіонський пояс WBC. У жовтні WBC звільнив українця від необхідності проводити обов'язковий захист титулу, призначивши його франчайзинговими чемпіоном організації.

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Нагадаємо, що через коронавірус вже призупинили ряд європейських футбольних чемпіонатів, серед яких Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, АПЛ і Ліга 1. У вівторок УЄФА повинен оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.

Також скасовано чотири Гран-прі Формули-1, велогонка «Джиро д'Італія», етап Кубка світу з біатлону, різні боксерські поєдинки та інші змагання.

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Бокс, Теофимо Лопес, Бокс новини, Василь Ломаченко.
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