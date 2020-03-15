Бій Ломаченка можуть перенести

Новини спорту:За словами Боба Арума, ніхто не захоче проводити такий бій без глядачів.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив можливе перенесення об'єднавчого бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом. Причина – пандемія коронавірусу, повідомляє на своїй сторінці в Twitter журналіст Майк Коппінджер.

На даний момент можливе перенесення бою між спортсменами ще не узгоджено. Попередньо бій запланували на 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден. Мовником в США стане ESPN PPV.

За словами Арума, якщо до того часу спортивні події й надалі проходитимуть без глядачів, то дирекція Медісон Сквер Гардена просто відмовиться проводити бій.

Лопес в грудні минулого року переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF, якого Ломаченко не вистачає для статусу абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко в останній день минулого літа одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і виграв вакантний чемпіонський пояс WBC. У жовтні WBC звільнив українця від необхідності проводити обов'язковий захист титулу, призначивши його франчайзинговими чемпіоном організації.

Нагадаємо, що через коронавірус вже призупинили ряд європейських футбольних чемпіонатів, серед яких Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, АПЛ і Ліга 1. У вівторок УЄФА повинен оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.

Також скасовано чотири Гран-прі Формули-1, велогонка «Джиро д'Італія», етап Кубка світу з біатлону, різні боксерські поєдинки та інші змагання.