Усик повторює шлях легендарного Холіфілда

Новини спорту:Українець поки повторює шлях легендарного боксера.

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала в своєму Instagram яскравий постер з анонсом фентезі-бою Евандер Холіфілд - Олександр Усик.

"Чи не занадто рано для цього бою?", - підписав постер WBC.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд починав професійну кар'єру в першій важкій вазі, де в 1988 став абсолютним чемпіоном. Згодом таке ж досягнення йому підкорилося і в супертяжах.

Олександр Усик в 2018 році став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а зараз є офіційним претендентом на титул WBO в суперважкій дивізіоні.

Нагадаємо, 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні запланований бій Усика з британцем Дереком Чісорою.