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Усик повторює шлях легендарного Холіфілда

Усик повторює шлях легендарного Холіфілда
07:05 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Українець поки повторює шлях легендарного боксера.

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала в своєму Instagram яскравий постер з анонсом фентезі-бою Евандер Холіфілд - Олександр Усик.

"Чи не занадто рано для цього бою?", - підписав постер WBC.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд починав професійну кар'єру в першій важкій вазі, де в 1988 став абсолютним чемпіоном. Згодом таке ж досягнення йому підкорилося і в супертяжах.

 
 
 
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Is it too soon for this one? ⁣ ⁣#WBC #CONQUEReverything #Boxing #FantasyMatch

Публикация от World Boxing Council (@wbcboxing)

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Олександр Усик в 2018 році став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а зараз є офіційним претендентом на титул WBO в суперважкій дивізіоні.

Нагадаємо, 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні запланований бій Усика з британцем Дереком Чісорою.

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Дерек Чисора, Бокс, Эвандер Холифилд, Олександр Усик, Бокс новини.
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