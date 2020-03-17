У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий

Новини спорту:Український боксер Дмитро Лісовий загинув 17 березня у жаливій ДТП під Києвом.

Загиблим в страшній автокатастрофі на Новообухівській трасі в районі села Ходосівка, на Київщині, виявився відомий український боксер Дмитро Лісовий.

ДТП підтвердила поліція Київщини. За попередніми даними, 22-річний водій Daewoo виїхав на заборонений – червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем Audi.

Дмитро Лісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України з боксу у ваговій категорії до 91 кг, а також виступав за боксерський клуб "Українські отамани".

Фото з місця трагедії

Відео наслідків жахливої аварії

В результаті аварії 22-річний водій і 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці події. Водій Audi потрапив до лікарні.