У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий

Загиблим в страшній автокатастрофі на Новообухівській трасі в районі села Ходосівка, на Київщині, виявився відомий український боксер Дмитро Лісовий.
ДТП підтвердила поліція Київщини. За попередніми даними, 22-річний водій Daewoo виїхав на заборонений – червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем Audi.
Дмитро Лісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України з боксу у ваговій категорії до 91 кг, а також виступав за боксерський клуб "Українські отамани".
Фото з місця трагедії
Відео наслідків жахливої аварії
В результаті аварії 22-річний водій і 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці події. Водій Audi потрапив до лікарні.