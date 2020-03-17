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Вівторок, 17.03.2020
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Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені

Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
19:57 Сьогодні Телеграф

Новини спорту:Рішення виконкому УАФ вступає в силу з 18 березня.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх футбольних змагань на території країни.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України, Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань в період з 18 березня 2020 року призупинити проведення всіх змагань.

У число призупинених потрапили турніри УПЛ, Кубка України, U-21 і U-19 УПЛ, ПФЛ, Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед команд у всіх вікових категоріях, всіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік

Раніше на засіданні УЄФА було прийнято рішення, що Євро-2020 переноситься на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

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Все по темі:

Футбол, Футзал, Карантин, УАФ, Чемпіонат України, Коронавірус, Кубок Уркїни.
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