Бій Олександр Усик – Дерек Чісора можуть відкласти

Новини спорту:Заборона на проведення футбольних матчів у Великобританії загрожує скасувати боксерські бої Джошуа та Усика.

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн повідомив, що бій чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва, а також бій Олександра Усика і Дерека Чісори можуть скасувати через пандемію коронавируса, повідомляє Sky Sports.

"Ентоні вимагав, щоб його наступний бій відбувся в Великобританії. До 20 червня ще багато часу, ця дата як і раніше залишається в наших планах. Ми говорили з "Тоттенгемом" і переконалися, що ми знаходимося на одній хвилі.

Звичайно, рішення АПЛ зіграє важливу роль. У планах – затвердити нові дати. У нас поєдинок Вайта і Повєткіна, який повинен відбутися 2 травня. Також бій Чісори і Усика запланований на 23 травня. Джошуа боксує 20 червня. Всі ці події можуть відкласти.

В теорії бій Ентоні може відбутися в липні. У нас є потенційна дата, але зараз ми сподіваємося, що проведемо його 20 червня", - сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв запланований на 20 червня на лондонському стадіоні «Тоттенгем», а бій Усик – Чісора – на 23 травня на лондонські Арені О2.