Скачать
Середа, 18.03.2020
Умер экс-чемпион мира в двух весах Роджер Мейвезер
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Бій Олександр Усик – Дерек Чісора можуть відкласти

Бій Олександр Усик – Дерек Чісора можуть відкласти
13:59 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Заборона на проведення футбольних матчів у Великобританії загрожує скасувати боксерські бої Джошуа та Усика.

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн повідомив, що бій чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва, а також бій Олександра Усика і Дерека Чісори можуть скасувати через пандемію коронавируса, повідомляє Sky Sports.

"Ентоні вимагав, щоб його наступний бій відбувся в Великобританії. До 20 червня ще багато часу, ця дата як і раніше залишається в наших планах. Ми говорили з "Тоттенгемом" і переконалися, що ми знаходимося на одній хвилі.

Звичайно, рішення АПЛ зіграє важливу роль. У планах – затвердити нові дати. У нас поєдинок Вайта і Повєткіна, який повинен відбутися 2 травня. Також бій Чісори і Усика запланований на 23 травня. Джошуа боксує 20 червня. Всі ці події можуть відкласти.

В теорії бій Ентоні може відбутися в липні. У нас є потенційна дата, але зараз ми сподіваємося, що проведемо його 20 червня", - сказав Гірн.

Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені

Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв запланований на 20 червня на лондонському стадіоні «Тоттенгем», а бій Усик – Чісора – на 23 травня на лондонські Арені О2.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дерек Чисора, Олександр Усик, Едді Гірн, Олександр Усик – Дерек Чісора.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
03 МОК зробив заяву з проведення Олімпіади 2020
04 Зірка НБА Кевін Дюрант захворів на коронавірус
05 ФК Грета йде на карантин через виявлення у одного із гравців COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся