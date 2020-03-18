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"Я злий, я голодний: Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим

"Я злий, я голодний: Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим
19:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новини спорту:Олександр Гвоздик хоче ще раз вийти в ринг і взяти реванш у Бетербієва.

Український ексчемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик прокоментував можливість бою-реваншу з росіянином Артуром Бетербієвим.

За словами українця, він хоче реваншуватися, повідомляє Sport Arena.

"Я злий, я голодний. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не лише в мене, а у всіх нині, тому почекаємо. Рухаюся тільки вперед, дуже хочу взяти реванш у Бетербієва, Йому респект, він крутий чемпіон, але я хочу з ним побоксировать ще раз ", - сказав Гвоздик.

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Гвоздик у бою з Бетербієвим зазнав першої поразки у своїй професіональній кар'єрі. До цього на його рахунку було 17 перемог. Їхній поєдинок відбувся у жовтні минулого року. Росіянин переміг технічним нокаутом у 12-у раунді.

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Бокс, Бокс новини, Олександр Гвоздик, Артур Бетербієв.
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