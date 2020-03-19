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Непереможний ексчемпіон світу Мейвезер не повернеться в бокс

Непереможний ексчемпіон світу Мейвезер не повернеться в бокс
13:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини спорту:Легендарний американець планував повернутися в цьому році.

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер розглядав можливість повернення в бокс у 2020 році.

Однак 43-річний американець відмовився від своїх планів.

Це пов'язано з тим, що за останні дні в його житті сталося кілька трагічних подій: 11 березня померла мати трьох його дітей Джозі Харріс, а вчора - тренер і дядько Роджер Мейвезер.

Раніше Мейвезер заявлял, що повернеться у великий спорт лише за деяких умов.

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За словами 43-річного американця, його не цікавлять бої із звичайними боксерами. Для нього існує дві персони, які можуть заставити його провести бій: бійці UFC Конор Макгрегор та Хабіб Нурмагомедов. Проте Мейвезер вийде з ними на бій лише за 600 млн. дол

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Все по темі:

Флойд Мейвезер, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Бійці, Трагічні Події.
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