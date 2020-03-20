Усик зібрався в кіно

Новини спорту:Боксер хоче зібрати всі пояси суперважкої ваги.

33-річний український боксер Олександр Усик зараз не думає про завершення кар'єри, оскільки мотивований продовжувати і хоче забрати всі пояси суперважкої ваги, як це йому вдалося зробити в крузервейті.

"Поки у мене буде залишатися мотивація вставати о 5 ранку і тренуватися, я буду боксувати. Ось коли відчую, що не хочу вилазити з ліжка, то задумаюсь про завершення кар'єри боксера і старт кар'єри в голлівудському кіно".

"Крім того, у мене є мрія: хочу стати абсолютним чемпіоном у двох різних вагових категоріях", - сказав Усик.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Чісора може відбутися пізніше.