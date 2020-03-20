Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
УЕФА прояснил, как будет называться чемпионат Европы по футболу в 2021 году
УЕФА прояснил, как будет называться чемпионат Европы по футболу в 2021 году

Усик зібрався в кіно

Усик зібрався в кіно
18:30 Сьогодні Телеграф boxingscene.com Фото: Инстаграм

Новини спорту:Боксер хоче зібрати всі пояси суперважкої ваги.

33-річний український боксер Олександр Усик зараз не думає про завершення кар'єри, оскільки мотивований продовжувати і хоче забрати всі пояси суперважкої ваги, як це йому вдалося зробити в крузервейті.

"Поки у мене буде залишатися мотивація вставати о 5 ранку і тренуватися, я буду боксувати. Ось коли відчую, що не хочу вилазити з ліжка, то задумаюсь про завершення кар'єри боксера і старт кар'єри в голлівудському кіно".

"Крім того, у мене є мрія: хочу стати абсолютним чемпіоном у двох різних вагових категоріях", - сказав Усик.

Ломаченко повернувся в Україну через невизначеність з боєм проти Лопеса

Нагадаємо, поєдинок Усик - Чісора може відбутися пізніше.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бокс, Новини боксу, Олександр Усик, Бокс новини, Василь Ломаченко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед полюють на нападника Арсеналу
02 Коронавірус покорив Ігри нескорених
03 Йшов четвертий день карантину: Шовковський і кіт (Відео)
04 БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
05 Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся