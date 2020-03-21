Скачать
Субота, 21.03.2020
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса

Володимир Кличко взяв участь у німецькій кампанії з протидії коронавірусу

Володимир Кличко взяв участь у німецькій кампанії з протидії коронавірусу
09:59 Сьогодні Телеграф sport.ua

Новини спорту:Український боксер опублікував пост у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Український боксер Володимир Кличко, який завершив кар'єру, опублікував пост у зв'язку з пандемією коронавірусу:

"Федеральне міністерство охорони здоров'я попросило мене взяти участь в німецькій національній кампанії #wirbleibenzuhause.

Залишатися вдома і рятувати життя – ось основні принципи, на яких ми всі повинні зосередитися.

"Зйомка на Оскар": Алієв виконав популярний челлендж (Відео)

Подумайте про це: якщо б ми всі залишилися вдома, ми могли б вийти швидше! Не важливо, хто ми і де: разом давайте поширювати вірус солідарності".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бокс, Новини боксу, Бокс новини, Володимир Кличко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА
02 Можете попрощатися з футболом у 2020 році
03 Євро-2020 не замінить назву
04 УЄФА знову переносить закінчення сезону
05 На 98-му році життя помер дворазовий чемпіон світу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся