Володимир Кличко взяв участь у німецькій кампанії з протидії коронавірусу

Новини спорту:Український боксер опублікував пост у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Український боксер Володимир Кличко, який завершив кар'єру, опублікував пост у зв'язку з пандемією коронавірусу:

"Федеральне міністерство охорони здоров'я попросило мене взяти участь в німецькій національній кампанії #wirbleibenzuhause.

Залишатися вдома і рятувати життя – ось основні принципи, на яких ми всі повинні зосередитися.

Подумайте про це: якщо б ми всі залишилися вдома, ми могли б вийти швидше! Не важливо, хто ми і де: разом давайте поширювати вірус солідарності".