Володимир Кличко взяв участь у німецькій кампанії з протидії коронавірусу

Український боксер Володимир Кличко, який завершив кар'єру, опублікував пост у зв'язку з пандемією коронавірусу:
"Федеральне міністерство охорони здоров'я попросило мене взяти участь в німецькій національній кампанії #wirbleibenzuhause.
Залишатися вдома і рятувати життя – ось основні принципи, на яких ми всі повинні зосередитися.
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The Federal Ministry of Health has asked me to take part in the German national campaign #wirbleibenzuhause. Staying at home & saving lives are the fundamentals we should all focus on. Think about it: If we were all to stay at home now, we can get out faster! No matter who or where we are: Together, let's #spreadthevirusofsolidarity
Подумайте про це: якщо б ми всі залишилися вдома, ми могли б вийти швидше! Не важливо, хто ми і де: разом давайте поширювати вірус солідарності".