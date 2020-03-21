"Зйомка на Оскар": Алієв виконав популярний челлендж (Відео)

Новини спорту:Колишній футболіст вибрав оригінальне місце виконання челленджу.

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв пожонглював туалетним папером в супермаркеті, виконавши популярний нині челлендж. Екс-хавбек вибрав оригінальне місце виконання завдання.

"Зйомка на Оскар", – прокоментував відео один з читачів. Алієв передав естафету президенту його рідного клубу Ігорю Суркісу (який днем раніше вже виконав челлендж) і форварду Артему Мілевському, який виступає нині за брестське "Динамо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88) 20 Мар 2020 в 9:25 PDT

"Кому ж третьому?", – так і не зміг збагнути Алієв. Нагадаємо, Олександр вважає, що коронавірус – це фейк.