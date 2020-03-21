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"Зйомка на Оскар": Алієв виконав популярний челлендж (Відео)

"Зйомка на Оскар": Алієв виконав популярний челлендж (Відео)
09:46 Сьогодні Телеграф Фото: Инстаграм

Новини спорту:Колишній футболіст вибрав оригінальне місце виконання челленджу.

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв пожонглював туалетним папером в супермаркеті, виконавши популярний нині челлендж. Екс-хавбек вибрав оригінальне місце виконання завдання.

"Зйомка на Оскар", – прокоментував відео один з читачів. Алієв передав естафету президенту його рідного клубу Ігорю Суркісу (який днем раніше вже виконав челлендж) і форварду Артему Мілевському, який виступає нині за брестське "Динамо".

 
 
 
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Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

"Кому ж третьому?", – так і не зміг збагнути Алієв. Нагадаємо, Олександр вважає, що коронавірус – це фейк.

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Все по темі:

Игорь Суркис, Челендж, Коронавірус, Олександр Алієв.
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