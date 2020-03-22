Боб Арум про Ломаченко: Немає нікого технічно краще нього

Новини спорту:Спеціаліст прокоментував своє бачення майбутнього бою Ломаченко - Лопес.

Американський промоутер, голова компанії ТОР Rank Боб Арум поділився своїми думками з приводу бою українського чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1; 10 КО) та мексиканського чемпіона за версією IBF Теофімо Лопеса (15-0; 12 КО).

Його слова цитує BoxingNews24:

"Немає нікого технічно краще, ніж Ломаченко. З іншого боку, Лопес сильний, молодий, відмінний панчер. Лопес по природі більше. Ломаченко - все ще напівлегковаговик, який боксує в легкому дивізіоні.

Я бачу аргументи, як в одну, так і в іншу сторону. Але фаворитом цієї зустрічі вважаю Ломаченко" - сказав Арум.