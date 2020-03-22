Нокаут з коліна від українського гіганта (Відео)

Новини спорту:У мережі з'явився яскравий нокаут від двометрового українського боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область) Олег Приймачов, який минулого року виграв чемпіонат світу, вирубивши опонента убивчим ударом коліна в голову.

"Ой-ой, таке краще не пропускати. Тим більше від Олега Приймачова", - підписано відео на сторінці ukrainemuaythai в Інтсаграм.

Олег Приймачов — чемпіон України та світу з тайського боксу. Він має найвище спортивне звання Майстра спорту міжнародного класу. А народився та виріс полтавський чемпіон у Лубнах.

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