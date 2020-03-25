Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні

Новини спорту:Боксерові не потрібні вболівальники.

Пандемія коронавірусу може змусити організаторів проводити бої без глядачів, в тому числі така доля може бути у поєдинка Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв.

Болгарський супертяж не проти проводити бій без фанів, якщо іншого виходу не буде.

"Я готовий битися 20-го червня, 25-го червня або в будь-яку іншу дату. З огляду на ситуацію, світ повинен так чи інакше пристосуватися до нових обставин".

"Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні. Всі залишаться вдома, але зможуть придбати права на трансляцію. Не бачу в цьому проблем, принаймні з фінансової точки зору".

"Так, шоу без уболівальників втратить, але інших варіантів немає", - вважає Пулєв.

Очікується, що бій буде перенесений на осінь.