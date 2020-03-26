Видання Marca назвало Кличків кращими суперважкваговиками 21 століття

Новини спорту:Володимир Кличко посів перше місце у ррейтингу, а Віталій Кличко - друге.

Легендарний український боксер Володимир Кличко визнаний найкращим суперважковаговиком 21-го століття за версією авторитетного іспанського спортивного видання Marca.

Другий рядок у рейтингу посів "вічний" чемпіон світу за версією WBC, мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Нині ми близькі до завершення перших 20-ти років 21-го століття і можемо назвати найвидатніших боксерів. Якщо розпочати із суперважкої ваги, то наш погляд має бути спрямований на Східну Європу. А точніше - на столицю України, Київ, - пишуть журналісти видання. - І найкращий, поза всяким сумнівом - Володимир Кличко. Він перемагав таких бійців, як Кріс Берд, Хасім Рахман, Семюел Пітер, Фрасуа Бота, Рей Мерсер, Девід Хей, Олександр Повєткін, Кубрат Пулєв. На другому місці йде старший брат Володимира - Віталій Кличко, який захистив чемпіонське звання WBC понад 10 разів. Після поразки від Леннокса Льюїса через зупинку бою, викликану кровотечею, в якому він вигравав за очками, українець більше ніколи не програвав, провівши 12 титульних боїв і дев'ять з них завершив нокаутами", - зазначається у повідомленні.

Відзначимо, що на третє місце видання поставило британця Ентоні Джошуа, на четверте - його співвітчизника Тайсона Ф'юрі, на п'яте - американця Деонтея Вайлдера.