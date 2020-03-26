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Чемпіон світу Джошуа самоізолювався

Чемпіон світу Джошуа самоізолювався
08:02 Сьогодні Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новини спорту:Ентоні Джошуа вирішив самоізолюватися.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вирішив піти в ізоляцію.

Про це повідомляє The Sun.

"Ентоні зараз вдома, він слідує рекомендаціям уряду і здоровий зараз. Також він бажає постраждалим якнайшвидше одужати і висловлює подяку всім лікарям і фронтовим працівникам", - йдеться в повідомленні.

Британець зважився на такі заходи через те, що у принца Чарльза (син королеви Єлизавети II) виявили COVID-2019. Вони контактували на службі на честь Дня Співдружності, який відбувся 9 березня.

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Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв може не відбутися.

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Бокс, Джошуа, Бокс новини, Кубрат Пулєв, Covid-2019.
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