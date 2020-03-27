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Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус

Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
06:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Колишній суперник Володимира Кличка бореться за життя, у нього виявили коронавірус, лікарі оцінюють стан спортсмена як критичний

52-річний американський ексбоксер суперважкого дивізіону Деррік Джефферсон заразився коронавірусом і був негайно госпіталізований.

Про це повідомив The Ring його син.

На даний момент Деррік знаходиться в критичному стані на апараті штучної вентиляції легенів.

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Як відомо, у березні 2001 року Джефферсон отримав право оскаржити чемпіонський титул в суперважкій вазі в бою проти українця Володимира Кличка. Однак скласти конкуренцію чемпіону американець не зміг, програвши нокаутом у 2-му раунді.

Після цього шансів стати чемпіоном світу до завершення кар'єри в 2005-му в американця більше не було.

Всього на професійному рингу Джефферсон провів 33 поєдинки. На його рахунку 28 перемог, 4 поразки і 1 нічия.

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Все по темі:

Боксер, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Деррик Джефферсон.
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