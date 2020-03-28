Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)

Новини спорту:Знаменитий боксер пропонує зробити віджимання за кількістю років.

Знаменитий український боксер Володимир Кличко 25 березня відсвяткував день народження. В умовах карантину він підтримує форму завдяки старанним тренуванням.

На честь 44-го дня народження Володимир віджався 44 рази і запустив новий челендж:

"Друзі, дякую за всі ваші щедрі привітання з днем народження! Давайте продовжувати разом! Чи можете ви зробити стільки віджимань, скільки вам років? Наприклад, мені зараз 44 роки, і я можу це зробити. А ти можеш?"

Нагадаємо, форвард збірної України з баскетболу розповів як долає коронавірус.