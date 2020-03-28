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Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)

Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)
07:11 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новини спорту:Знаменитий боксер пропонує зробити віджимання за кількістю років.

Знаменитий український боксер Володимир Кличко 25 березня відсвяткував день народження. В умовах карантину він підтримує форму завдяки старанним тренуванням.

На честь 44-го дня народження Володимир віджався 44 рази і запустив новий челендж:

"Друзі, дякую за всі ваші щедрі привітання з днем народження! Давайте продовжувати разом! Чи можете ви зробити стільки віджимань, скільки вам років? Наприклад, мені зараз 44 роки, і я можу це зробити. А ти можеш?"

Нагадаємо, форвард збірної України з баскетболу розповів як долає коронавірус.

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Бокс, Бокс новини, Коронавірус, Володимир Кличко.
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