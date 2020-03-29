Майк Тайсон слідкує за кар'єрою Ломаченка

Новини спорту:Легенда боксу чекає поєдинку українця проти Девіса.

Легендарний боксер Майк Тайсон із задоволенням стежить за кар'єрою українця Василя Ломаченка і чекає його поєдинку проти Джервонти Девіса.

«Знаєте цього українського хлопця - Ломаченка? Мені дуже подобається, як він боксує. Але мені подобається і те, як працює Джервонта Девіс».

«Хочеться побачити їх бій. Вони повинні побитися», - сказав Тайсон, відповідаючи на питання, хто з боксерів його вражає найбільше.

Раніше Девіс якраз повернувся у вагу Ломаченка, а українець говорив про своє бажання зустрітися з американцем в рингу.