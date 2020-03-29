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Майк Тайсон слідкує за кар'єрою Ломаченка

Майк Тайсон слідкує за кар'єрою Ломаченка
10:15 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Легенда боксу чекає поєдинку українця проти Девіса.

Легендарний боксер Майк Тайсон із задоволенням стежить за кар'єрою українця Василя Ломаченка і чекає його поєдинку проти Джервонти Девіса.

«Знаєте цього українського хлопця - Ломаченка? Мені дуже подобається, як він боксує. Але мені подобається і те, як працює Джервонта Девіс».

«Хочеться побачити їх бій. Вони повинні побитися», - сказав Тайсон, відповідаючи на питання, хто з боксерів його вражає найбільше.

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Раніше Девіс якраз повернувся у вагу Ломаченка, а українець говорив про своє бажання зустрітися з американцем в рингу.

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