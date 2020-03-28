Зінченко здобув другу перемогу над Францією

Новини спорту:Футболіст "МанСіті" та збірної України Олександр Зінченко представляв честь національної збірної у двох віртуальних товариських зустрічах зі збірною Франції.

Його суперником став партнер по "Манчестер Сіті" Бенджамін Менді.

Олександр Зінченко вважається одним із найкращих гравців у FIFA20 серед футболістів. Цього разу українець відстоював честь національної збірної та не підвів.

Футболісти вирішили таким чином замінити товариський матч збірних, який повинен був відбутися в Парижі 27 березня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Навіть був коментатор у цьому матчі.

Зінченко розгромив суперника, здобувши перемоги в обох зустрічах – 6:1 та 5:1. Склад України був дуже потужним. До складу за рішенням Зінченко увійшли Неймар, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Тьєррі Анрі, Зінедін Зідан та інші світові футбольні зірки.

Варто відзначити, що Менді є конкурентом Зінченка на позиції лівого захисника в "МанСіті".

Як зазначала наречена Зінченка, у вільний час Олександр є активним віртуальним гравцем та може будувати кар'єру кіберспортсмена.

Окрім віртуальних виступів за збірну, Зінченко із напарником по команді Емеріком Ляпортом захищали честь "МанСіті". Вони перемогли гравців мадридського "Реала" Тібо Куртуа та Браїма Діаса на полях FIFA20.

Українець зіграв проти успішного бельгійського голкіпера та був близький до поразки – Зінченко поступався 2:0 після першого тайму. Після перерви Олександр здійснив неймовірний камбек та переміг – 2:3. У паралельному поєдинку Емерік Ляпорт здолав Браїма Діаса 2:0.