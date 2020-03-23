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Зінченко: Мені привозять їжу 6 днів на тиждень

Зінченко: Мені привозять їжу 6 днів на тиждень
09:52 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Фото: Инстаграм

Новини спорту:Український гравець "Манчестер Сіті" поділився думками про пандемію коронавірусу.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів як проводить вимушений карантин через коронавірус.

"Скільки не ходжу в супермаркет, дійсно, немає деяких продуктів. Зокрема, немає м'яса і туалетного паперу. Можна замовляти онлайн, але тоді доведеться чекати 8 днів. Тому поки така ситуація. На щастя, "Манчестер Сіті" піклується про всіх гравців і персонал. Не встигаю я відкрити очі, як у мене особисте повідомлення від лікаря: як самопочуття у мене, у моїх рідних і близьких. Плюс, мені привозять їжу 6 днів на тиждень і буквально завтра привезуть все обладнання для підтримки форми.

У мене немає інформації, де перебуває Пеп Гвардіола, хоча він і живе в 50 метрах від мене. Ми підтримуємо зв'язок з гравцями, але не всі знають, хто і де знаходиться. Деякі гравці все-таки полетіли, зокрема, наші бразильці і Бернарду Сілва, який перебуває в Португалії. Сьогодні я спілкувався з Гюндоганом і він планує сидіти в Манчестері, тому що це найбезпечніше місто для нього.

Тест на коронавірус будуть робити тільки тоді, коли з'являться будь-які симптоми. Доктор щоранку опитує гравців і якщо раптом у когось з'являються симптоми, одразу ж будуть проведені всі необхідні процедури.

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Ніхто не володіє інформацією, коли може відновитися чемпіонат. Якщо говорити про Англію, то вони трохи повільніше реагують на все це. Буквально з завтрашнього дня тільки вводиться карантин. Як на мене, це потрібно було робити раніше. У мене є знайома, яка п'ятий рік живе в Англії, у неї є симптоми коронавірус, але їй кажуть ходити на роботу. Це ненормально", - сказав Зінченко.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпіонат Англії, Олександр Зінченко.
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