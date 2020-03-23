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Стала відома сума преміальних збірній Україні за вихід на Євро-2020

Стала відома сума преміальних збірній Україні за вихід на Євро-2020
07:49 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Канал Футбол Фото: УАФ

Новини спорту:Команда Андрія Шевченка пробилася до фінальної частини з першого місця.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко назвав суму преміальних, які отримала збірна України за вихід до фінального раунду Євро-2020.

Премія гравцям і тренерському штабу збірної за успішне виконання завдання склала 4 мільйони доларів.

Команда Андрія Шевченка вийшла до фінальної частини Євро-2020 з першого місця в групі, випередивши збірні Португалії, Сербії, Люксембургу та Литви.

Роналду перевірили на коронавірус

Чемпіонат Європи 2020 через пандемію коронавірусу перенесений на літо 2021 року. Він повинен пройти в 12 містах по всьому континенту.

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УЄФА, Збірна України, Євро-2020, Андрій Павелко.
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