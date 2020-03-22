Роналду перевірили на коронавірус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пройшов тест на наявність в організмі коронавірусу.
Про це повідомляє A Bola.
Результати тесту виявилися негативними. Наразі португалець продовжує перебувати на карантині на острові Мадейра.
Роналду перейшов в "Ювентус" влітку 2018 року через мадридського "Реала". Сума трансферу склала € 117 млн.
У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь в 22 матчах чемпіонату Італії (все - в основному складі), став автором 21 забитого м'яча (сім - з пенальті) і віддав три гольові передачі.