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Роналду перевірили на коронавірус

Роналду перевірили на коронавірус
20:02 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф champion.com.ua

Новини спорту:D'ятиразовий володар Золотого м'яча пройшов тест на COVID-19.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пройшов тест на наявність в організмі коронавірусу.

Про це повідомляє A Bola.

Результати тесту виявилися негативними. Наразі португалець продовжує перебувати на карантині на острові Мадейра.

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Роналду перейшов в "Ювентус" влітку 2018 року через мадридського "Реала". Сума трансферу склала € 117 млн.

У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь в 22 матчах чемпіонату Італії (все - в основному складі), став автором 21 забитого м'яча (сім - з пенальті) і віддав три гольові передачі.

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Все по темі:

ФК Ювентус, Футбол, Криштиано Роналду, Новини футболу, Коронавірус, Covid-19.
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