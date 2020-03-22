Англійський футболіст дізнався, що інфікований коронавірусом у пабі

Новини спорту:Захисник команди "Портсмут" Шон Реггент отримав позитивні результати тесту на коронавірус.

Англія довго опиралася визнанню загрози коронавируса. Як результат - вже понад 5 тисяч заражених.

Тільки минулого тижня прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав жителів не ходити в паби і залишатися вдома (і тільки вчора офіційно закрилися всі заклади крім аптек і продуктових).

Розлучитися з пабами для британця - це найбільше випробування. Тому незважаючи на всі новини про стрімке поширення вірусу, люди все ще відвідували улюблені заклади. Серед таких людей був і Шон Реггетт.

Захисник «Норвіча», який зараз виступає на правах оренди за «Портсмут», сидів в компанії друзів в пабі The Star, не знаючи про застереження Джонсона.

У цей момент йому подзвонили з клубу і сказали, що його тест на коронавірус позитивний.

Звичайно ж, Шон тут же покинув заклад, але спортсмен активно спілкувався зі своїми друзями та іншими відвідувачами.

Футболіст і клуб звернулися до всіх відвідувачами закладу з проханням піти у самоізоляцію і самим пройти тест. Паб з учорашнього дня закритий, але скільки людей вже встигло рознести вірус за останні дні - загадка.