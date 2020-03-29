Хижняк увійшов до виконкому АІВА

Новини спорту:24-річний Олександр Хижняк - чемпіон світу і Європи 2017 року у середній ваговій категорії. У 2017 році AIBA визнала його найкращим боксером року.

Серед його пріоритетних завдань – захист інтересів боксерів, планування календаря, реформа суддівства.

Український боксер Олександр Хижняк став головою комісії спортсменів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA), повідомляє сайт AIBA.

«Для мене велика честь стати членом Виконавчого комітету AIBA вперше в історії в якості одного з представників спортсменів. Я серйозно ставлюся до цієї відповідальності і маю намір захищати інтереси боксерів в процесі прийняття стратегічних і адміністративних рішень.

Для моєї нової ролі я поставив ряд пріоритетних завдань, таких як раннє затвердження календаря на найближчі роки, в тому числі системи кваліфікації для Олімпійських ігор 2024 року. Я також вважаю важливим отримувати більш докладне роз'яснення критеріїв, використаних суддями для оцінки раундів», - сказав спортсмен.

Міжнародна асоціація аматорського боксу займалася підготовкою боксерів до Олімпіади. Однак, на час Олімпіади в Токіо МОК тимчасово відсторонив AIBA від організаційного процесу через порушення в фінансах і системі управління. МОК планує повернути повноваження AIBA на Олімпіаду 2024 року.