Лопес планує "задавити Ломаченка м'язами"

Новини спорту:Американець прокоментував майбутній бій проти Ломаченка.

Бій чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса з українцем Василем Ломаченком не завершиться швидко.

Про це заявив американський боксер.

"Я відчуваю, що бій не завершиться швидко. Він закінчиться в середині. Це буде хороший поєдинок, який не триватиме всю дистанцію. Ми не пройдемо всі 12 раундів.

Не думаю, що бій стане змаганням в технічній майстерності. У певний момент техніка буде присутня, але потім я задавлю Ломаченка м'язами", - зазначив Лопес.

Бій Ломаченко - Лопес планувався на 30 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.