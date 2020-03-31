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Лопес планує "задавити Ломаченка м'язами"

Лопес планує "задавити Ломаченка м'язами"
18:13 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Американець прокоментував майбутній бій проти Ломаченка.

Бій чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса з українцем Василем Ломаченком не завершиться швидко.

Про це заявив американський боксер.

"Я відчуваю, що бій не завершиться швидко. Він закінчиться в середині. Це буде хороший поєдинок, який не триватиме всю дистанцію. Ми не пройдемо всі 12 раундів.

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Не думаю, що бій стане змаганням в технічній майстерності. У певний момент техніка буде присутня, але потім я задавлю Ломаченка м'язами", - зазначив Лопес.

Бій Ломаченко - Лопес планувався на 30 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

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