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У Дерев'янченка з'явився новий суперник

У Дерев'янченка з'явився новий суперник
03:34 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Instagram

Новини спорту:Чемпіон WBO готовий зустрітися з українським боксером.

Чемпіон WBO в середній вазі Деметріус Андраде (29-0, 18 КО) готовий зустрітися з українцем Сергієм Дерев'янченком (13-2, 10 КО).

Про це американець розповів під час розмови зі своїм промоутером Едді Хірн в Instagram.

Едді Хирн:

"Є кілька питань про Дерев'янченка. Коли я планую твоє майбутнє, то хочу організовувати найбільші бої. Звичайно, перш за все, об'єднавчі. Але Дерев'янченко видав відмінний виступ проти Головкіна. Супер-супер близьке рішення суддів, яке могло бути і в іншу сторону. Чи подобається тобі варіант бою з Дерев'янченком? Думаю, стилістично це хороший варіант. Цей поєдинок може бути чудовим варіантом для тебе".

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Деметріус Андраде:

"Так. Я вже просив про цей поєдинок. Для мене не проблема битися з найсильнішими бійцями дивізіону. Я готовий до бою з будь-яким. Якщо ви дасте мені бій проти Дерев'янченко, то я, безумовно, прийму його".

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Все по темі:

Бокс, Деметриус Андраде, Новини боксу, Новини спорту, Сергій Дерев'янченко.
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