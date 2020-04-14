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Портал "Boxing247.com" вніс Кличка до рейтингу кращих боїв-реваншів, які не відбулись

Портал "Boxing247.com" вніс Кличка до рейтингу кращих боїв-реваншів, які не відбулись
10:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Примітно, що після бою з Кличко британець завершив кар’єру та залишив уболівальників та Кличка можливості реваншу.

Портал "Boxing247.com" склав список кращих боксерських реваншів, які так і не відбулися, передає УНН.

Одним з таких стало протистояння українця Віталія Кличка із британцем Ленноксом Льюїсом.

“Рубка між чемпіоном світу у важкій вазі і майбутнім володарем титулу WBC в червні 2003 року була захоплюючим видовищем. Два гіганта обмінювалися сильними ударами, які в будь-який момент могли закінчитися нокаутом, але закінчилися передчасною зупинкою бою в шостому раунді через серйозне розсічення у Віталія Кличко. Глядачі покинули арену засмученими, оскільки хотіли продовження”, — так портал охарактеризував бій Кличка с Льюїсом.

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Додамо також, іншими очікуваними боями в рейтингу опинилися: Де Ла Хойя і Тринідад, Рой Джонса і Джеймса Тоні, Хуліо Сезара Чавеса і Пернелла Віттакера, Джеймса Дугласа і Майка Тайсона, “Шугара” Рея Леонарда і Мартіна Хаглера.

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Кличко, Рейтинг, Бокс, Реванш, Леннокс Льюїс, Бій, Портал "Boxing247.com".
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