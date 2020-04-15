Скачать
Середа, 15.04.2020
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке
Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке
Телеканал Шахтера начал тестовое вещание
Телеканал Шахтера начал тестовое вещание
WBO приостанавливает деятельность из-за пандемии коронавируса
WBO приостанавливает деятельность из-за пандемии коронавируса

Ломаченко переміг Мейвезера у віртуальному поєдинку

Ломаченко переміг Мейвезера у віртуальному поєдинку
17:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Найбагатший боксер світу 42-річний Флойд Мейвезер за останні 10 років заробляв майже 500 000 доларів за кожний свій влучний удар.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко переміг 42-річного Флойда Мейвезера у віртуальному поєдинку. Поєдинок тривав три раунди. Про це повідомляє XSPORT.

"Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) провела турнір легенд у суперважкій вазі, а промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн замислюється над створенням власного боксерського симулятора. І ось, в період, коли віртуальний бокс (тимчасово) вийшов на перший план, один із фанатів влаштував зустріч Василь Ломаченко - Флойд Мейвезер. Українець зовсім недавно заявляв про бажання провести цей бій і ось отримав відповідь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, найбагатший боксер світу 42-річний Флойд Мейвезер за останні 10 років заробляв майже 500 000 доларів за кожний свій влучний удар. Свій останній поєдинок Мейвезер провів ще в серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом в десятому раунді колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах ірландського бійця Конора Макгрегора.

Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19

В Україні з 12 березня ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бокс, Ломаченко, Карантин, Киберспорт, Майвезер, Поєдинок.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
02 Плавальна серія "Маре Нострум" 2020 скасована
03 ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року
04 Національна хокейна ліга продовжила термін карантину до 30 квітня
05 ATP і WTA підтвердили статус "замороженого" рейтингу на період пандемії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся