Ломаченко переміг Мейвезера у віртуальному поєдинку

Новини спорту:Найбагатший боксер світу 42-річний Флойд Мейвезер за останні 10 років заробляв майже 500 000 доларів за кожний свій влучний удар.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко переміг 42-річного Флойда Мейвезера у віртуальному поєдинку. Поєдинок тривав три раунди. Про це повідомляє XSPORT.

"Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) провела турнір легенд у суперважкій вазі, а промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн замислюється над створенням власного боксерського симулятора. І ось, в період, коли віртуальний бокс (тимчасово) вийшов на перший план, один із фанатів влаштував зустріч Василь Ломаченко - Флойд Мейвезер. Українець зовсім недавно заявляв про бажання провести цей бій і ось отримав відповідь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, найбагатший боксер світу 42-річний Флойд Мейвезер за останні 10 років заробляв майже 500 000 доларів за кожний свій влучний удар. Свій останній поєдинок Мейвезер провів ще в серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом в десятому раунді колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах ірландського бійця Конора Макгрегора.

В Україні з 12 березня ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.