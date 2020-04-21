Український боксер Тарас Шелестюк хоче провести поєдинок за світове чемпіонське звання

Новини спорту:34-річний спортсмен хоче вийти в ринг проти американців Денні Гарсії, Кіта Турмана або Еррола Спенса, повідомляє портал Bed Left Hook.

Український боксер першої середньої вагової категорії, бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Тарас Шелестюк сподівається провести поєдинок за світове чемпіонське звання.

"Наша українська збірна 2012 року була кращою командою. Усик, Ломаченко, Гвоздик стали чемпіонами світу. Сподіваюся, що настане мій час, і я до них приєднаюся.

Коли я став професіоналом, приїхав до США і підписав контракт з Thompson Boxing та Banner Promotions. Мені обіцяли, що я боротимуся за титул чемпіона світу у протягом двох років. Минуло вже сім, а цього так і не відбулося. Сподіваюся, я зможу битися з Денні Гарсією, Кітом Турманов або Ерролом Спенсом в якийсь момент в найближчому майбутньому. Я дуже чекаю на цю нагоду. Нинішній рік мав стати вдалим для мене, але свої корективи вніс коронавірус. Я говорив зі своїми промоутерами про поєдинок у травні-червні, але нины це виглядає малоймовірним ", - сказав український боксер.

Додамо, що на професіональному рингу Шелестюк виграв усі свої 18 боїв (10 - нокаутом).