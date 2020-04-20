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Бій Ломаченко-Лопес може не відбутися за порожніх трибун глядачів

Бій Ломаченко-Лопес може не відбутися за порожніх трибун глядачів
11:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:За словами американського боксера гондураського походження, він змагаэться на рингу задля фанатів, совідомляє Sportarena

Чемпіон світу з боксу версією IBF у легкій вазі Теофімо Лопес не має наміру проводити запланований бій з українцем Василем Ломаченко за порожніх трибун. 

“Бій без глядачів? Цього не станеться. Я не погоджуся на бій за таких умов. Саме фанати роблять Нью-Йорк і Madison Square Garden місцем, яке я люблю. З глядачами бокс веселіший. Це - наркотик, від якого я залежний. Все, що я роблю, присвячується фанатам”, – заявив Лопес.

У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Його планували провести 30 травня.

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22-річний американець став чемпіоном світу після перемоги над Річардом Коммі з Гани у другому раунді їхнього грудневого поєдинку.

Василь Ломаченко у серпні минулого року здолав британця Люка Кемпбелла.

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Бокс, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко, Фанати, Чемпіон світу, Трибуни.
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