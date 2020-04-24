“Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес

Новини спорту:В наступному бою український чемпіон Ломаченко повинен був зустрітися з Теофімо Лопесом.

Мексиканський чемпіон світу з боксу за версією WBA у середній вазі Сауль "Канело" Альварес похвалив чемпіона WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василя Ломаченка, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "TV BOXEO".

“Ломаченко — дуже талановитий боксер. Це просто неймовірно. Василь володіє багатьма навичками, він постійно змінює свій стиль. Ломаченко точно заслуговує на повагу”, — заявив Альварес.



Нагадаємо, що в наступному бою український чемпіон повинен був зустрітися з Теофімо Лопесом. Поєдинок планували на 30 травня, але через пандемію коронавірусу WBO заборонила проведення заходів до 1 червня.

Теофімо Лопес не бажає проводити бій з Ломаченком без глядачів.