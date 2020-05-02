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Бій Райана Гарсії проти Лінареса відбудеться 4 липня

Бій Райана Гарсії проти Лінареса відбудеться 4 липня
18:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Промоутери готові організувати поєдинок навіть в порожньому залі.

Бій американського легковаговика Райана Гарсії проти венесуельця Хорхе Лінареса може відбутися 4 липня.

Про бажання організувати поєдинок в день незалежності США заявив промоутер Гарсії Оскар Де Ла Хойя.

“Планую повернутися з Райаном 4 липня, що стане величезним святом для Америки. Хочу порадувати всіх фанатів боксу його боєм проти Хорхе Лінареса”, – наводить слова Де Ла Хойя Boxingnews24.com.

“Бій стане грандіозною подією, але все залежить від нашої влади. Безпека найважливіше, тому чекаємо їх рішень. Але навіть якщо доведеться організувати бій без глядачів в залі – це не стане проблемою для Райана, справжнього професіонала своєї справи”.

Спочатку бій Гарсії проти Лінареса планувався на 11 липня, місцем його проведення розглядалася арена Staples Center в Лос-Анджелесі.

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В останньому бою Гарсія вже в першому раунді нокаутував Франциско Фонсеку. В той же день, 14 лютого, Лінарес в четвертому раунді достроково завершив поєдинок проти Карлоса Моралеса.

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Все по темі:

Хорхе Линарес, Бій, Поєдинок, Райян Гарсія, Легка вага, 4 липня.
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