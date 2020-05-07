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Для боксу встановили нові правила та вимоги

Для боксу встановили нові правила та вимоги
18:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини спорту:WBC вважає, що перед боєм боксери повинні пройти тести і самоізоляцію.

Всесвітня боксерська рада (WBC) розіслала промоутерам рекомендації щодо повернення боксу після коронавірусної пандемії, повідомляє ESPN.

За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, бої повинні проходити без глядачів, також людей не повинно бути на зважуваннях і прес-конференціях.

Також організація радить всім боксерам і їх командам пройти 14-денну самоізоляцію перед боєм. Спортсмени повинні пройти по три тести на коронавірус, останній з яких на зважуванні.

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Крім того, судді повинні оцінювати боксерів дистанційно (вони вдома дивитимуться телетрансляцію). Судді оцінюватимуть боксерів після кожного раунду, а супервайзер і комісія оголошуватимуть бали на місці.

Нагадаємо, у березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса та бій Усика і Дерека Чісори відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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Правила, Спорт, Бокс, нові правила, Нововведення.
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