Усику та Ломаченку запропонували прийняти російське громадянство

Новини спорту:Продовження скандального серіалу.

Напередодні українські боксери-чемпіони Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) за зйомки в російському релігійному фільмі потрапили в базу даних «Миротворця».

На це миттєво відреагували в сусідній країні. Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Крємлєв готовий організувати для Усика і Ломаченка отримання російського громадянства.

"Усик і Ломаченко - гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусії, весь православний світ їх любить і підтримує.

Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - сказав Крємлєв.

Відзначимо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко як і раніше ніяк не відреагували на включення своїх імен в «Миротворець».