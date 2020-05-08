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Усику та Ломаченку запропонували прийняти російське громадянство

Усику та Ломаченку запропонували прийняти російське громадянство
09:45 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Продовження скандального серіалу.

Напередодні українські боксери-чемпіони Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) за зйомки в російському релігійному фільмі потрапили в базу даних «Миротворця».

На це миттєво відреагували в сусідній країні. Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Крємлєв готовий організувати для Усика і Ломаченка отримання російського громадянства.

"Усик і Ломаченко - гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусії, весь православний світ їх любить і підтримує.

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Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - сказав Крємлєв.

Відзначимо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко як і раніше ніяк не відреагували на включення своїх імен в «Миротворець».

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Бокс, Ломаченко, Усик, Росія, Громадянство.
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