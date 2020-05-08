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Оскар Де Ла Хойя і Конор Макгрегор домовилися про поєдинок

Оскар Де Ла Хойя і Конор Макгрегор домовилися про поєдинок
11:52 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Оскар заявив, що розбере ірландця за два раунди, Конор готовий

Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя висловився про колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. 47-річний Оскар заявив, що переміг би Конора за два раунди.

«Два раунди, брат. У мене є одна особливість - я завжди виходжу вбивати. Обожнюю Конора Макгрегора в октагоні, поважаю його. Люблю за ним спостерігати. Але боксерський ринг - це зовсім інше. Абсолютно», - сказав Де Ла Хойя.

Макгрегор відповів на таку заяву легенди.

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«Я приймаю твій виклик, Оскар Де Ла Хойя», - написав Макгрегор.

Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор хоче провести поєдинок у червні.

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Бокс, Оскар Де Ла Хойя, Конор Макгрегор, Поєдинок.
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