Оскар Де Ла Хойя і Конор Макгрегор домовилися про поєдинок

Новини спорту:Оскар заявив, що розбере ірландця за два раунди, Конор готовий

Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя висловився про колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. 47-річний Оскар заявив, що переміг би Конора за два раунди.

«Два раунди, брат. У мене є одна особливість - я завжди виходжу вбивати. Обожнюю Конора Макгрегора в октагоні, поважаю його. Люблю за ним спостерігати. Але боксерський ринг - це зовсім інше. Абсолютно», - сказав Де Ла Хойя.

Макгрегор відповів на таку заяву легенди.

«Я приймаю твій виклик, Оскар Де Ла Хойя», - написав Макгрегор.

Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор хоче провести поєдинок у червні.