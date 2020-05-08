Батько Ф'юрі кинув виклик Тайсону

Новини спорту:Більше 30 років тому він назвав сина на честь легенди.

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поповнив великий список осіб, готових вийти на ринг з Майком Тайсоном, який недавно оголосив про повернення на кілька благодійних боїв.

"Чекаю Тайсона. Він гідний того, щоб я провів з ним благодійний бій. Хочу з ним побитися.

Він кожні п'ять хвилин згадує мого сина. І ось він я. Я поб’юся з ним і не потерплю відмови. Я готовий померти в бою", - заявив Ф'юрі-старший.

У Майка Тайсона вистачає більш привабливих варіантів для відновлення кар'єри. Так, напередодні про повернення в бокс заявив колишній суперник «Залізного Майка» Евандер Холіфілд.