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Батько Ф'юрі кинув виклик Тайсону

Батько Ф'юрі кинув виклик Тайсону
13:37 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Більше 30 років тому він назвав сина на честь легенди.

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поповнив великий список осіб, готових вийти на ринг з Майком Тайсоном, який недавно оголосив про повернення на кілька благодійних боїв.

"Чекаю Тайсона. Він гідний того, щоб я провів з ним благодійний бій. Хочу з ним побитися.

Він кожні п'ять хвилин згадує мого сина. І ось він я. Я поб’юся з ним і не потерплю відмови. Я готовий померти в бою", - заявив Ф'юрі-старший.

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У Майка Тайсона вистачає більш привабливих варіантів для відновлення кар'єри. Так, напередодні про повернення в бокс заявив колишній суперник «Залізного Майка» Евандер Холіфілд.

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Фьюри, Бокс, Тайсон, Тайсона Фьюри.
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