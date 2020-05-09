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Голіфілд хоче влаштувати благодійний бій з Тайсоном

Голіфілд хоче влаштувати благодійний бій з Тайсоном
11:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу 57-річний американець Евандер Голіфілд хоче провести виставковий бій зі своїм 53-річним співвітчизником Майком Тайсоном.

Мета Голіфілда - зібрати гроші для малозабезпечених дітей, повідомляє Boxing Scene. 

У квітні і також Тайсон заявляв про можливе повернення на ринг у виставкових матчах.

"Я зробив те, що хотів протягом кар'єри. Якби не благодійність, не став би боксувати з Тайсоном. Не ставлю за мету виграти цей бій?.. Це захід, який покликаний допомогти нашим фондам. Головне - знати, для чого ти це робиш. Я не боюся Тайсона Не стану просити його робити те, чого він не хоче робити. Йому доведеться попросити мене. Це вже хуліганство, адже я перемагав його двічі", - сказав Евандер.

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Голіфілд уперше переміг Тайсона у листопаді 1996 року, ставши чемпіоном світу за версією WBA. У червні 1997-го він відстояв титул після дискваліфікації Майка через укус.

Останній професіональний бій Евандер провів у травні 2011 року, коли нокаутував датчанина Браяна Нільсена.

Тайсон не виходив на ринг з червня 2005 року. В останньому бою Майк поступився ірландцюі Кевіну МакБрайду.

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Бокс, Тайсон, Благодійність, Бій, Голіфілд.
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