Боксер Ломаченко привітав ветеранів з Днем перемоги (Відео)

Новини спорту:Український боксер опублікував вірш про День перемоги.

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко привітав ветеранів з Днем перемоги віршем, який опублікував в своєму Інстаграмі:

Вибачте ви нас, ветерани,

За нині воскреслу брехню.

Вибачте за правнуків п'яних,

Зігуючу молодь.

За те, що чорнив натовп вас,

Піднявши гнилі мрії.

Що часто оплачений пафос

Несе вашої слави квіти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 8 Тра 2020 р. о 11:12 PDT

Вибачте ви нас, ветерани,

За продані ордена.

Що всі переможені країни

Багатші, ніж наша країна.

Вибачте ви нас, ветерани,

Що пам'ять не входить в наш ГОСТ.

За мізерну дрібницю в кишенях

І крихітної пенсії жменю.

Вибачте, що нові біди

Пронизують, як ніби списом,

Що хтось посмів сигарети

Підкурювати Вічним вогнем.

Вибачте, що стали чужими

Народи Союзу зараз.

Вибачте, якщо не заслужили,

Ми гордості вашої і вас!

Раніше повідомлялося про те, що Росія може запропонувати Ломаченку змінити громадянство.