Український борець викликав Усика на бій без правил

Новини спорту:Богдан Грицай вирішив виступити в ролі "диванного експерта" з відео боксера.

Український борець вільного стилю Богдан Грицай кинув виклик боксеру суперважкої ваги Олександру Усику.

Відео зі зверненням до зірки рингу Грицай опублікував на своєму каналі в YouTube.

Борець вирішив відреагувати на відео Усика, де він відправляє в нокаут "диванного експерта", який його критикує.

"Олександр, подивився твоє останнє відео, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Насправді, я не жартую. Якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої навички проти прав свободи людини, то бандитизм кінця СРСР буде здаватися справедливістю і правопорядком.

Я не знаю, Усик, до чого тебе готують твої куратори. Але ти повинен зрозуміти, наскільки небезпечними є бої без будь-яких правил, які ти так намагаєшся просунути. Чийого благословення ти чекаєш? Від ФСБ? Тепер ти вирішив погрожувати громадянам? Але українське суспільство звикло давати гідну відсіч. Ось я і реагую, як частина українського суспільства", - заявив Грицай.

Борець викликав Усика на бій без правил, а також назвав ролики боксера "ватними":

"Ти не залишив мені вибору. Я, Богдан Грицай, і є той диванний експерт, який жартом над твоїми "ватними" відео, твоїми малограмотними коментарями, над твоїми дитячими віршиками та російським сценарієм, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на лихо ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти засвоїш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими".

"Радуйся, що на твоє відео під назвою "один раз ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "в останній раз ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу скажених тварин", - додав спортсмен.