Усика викликали на бій без правил

Новини спорту:Про це інформує УНН з посиланням на Youtube-канал Грицая.

Український борець вільного стилю Богдан Грицай піддав критиці дії боксера Олександра Усика та відповів ексчемпіону світу на його останнє відео (боксер показав, як нокаутує "диванного експерта").

Грицай відреагував на відео українського важковаговика Усика, де той бив вигаданого критика.

"Я і є той диванний експерт, який глузує з твоїх "ватних" відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими. Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українцям. Радуйся, що на твоє відео під назвою "один раз ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "востаннє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - сказав борець.

Також борець розкритикував Усика за його позицію в різноманітних суспільних питаннях.

"Українське суспільство звикло давати гідну відсіч. Ось я і реагую як частина українського суспільства. Олександр, судячи з твоїх останніх відео, ти - фахівець у всьому. Коментуєш все: коронавірус, історію, декомунізацію, богослов'я. Особливо смішним було ваше з Ломаченком про етногенез триєдиного російського народу імені Кадирова і Путіна", - підсумував Грицай.

Зауважимо, що Грицай є чемпіоном України серед кадетів, молоді (U-23) та чоловіків, а також бронзовим призером ЧЄ серед чоловіків з вільного стилю.