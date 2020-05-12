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Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу

Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
05:45 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Американець вважає, що бокс зав'язаний на психології.

57-річний американський боксер Евандер Холіфілд назвав найкращого бійця в надважкій ваговій категорії на сьогоднішній день.
 
«Хто справжній король хевівейта? Тайсон Ф'юрі. Він може битися! Різниця в людях тільки в тому, наскільки старанно вони працюють. Джошуа може бути найкращим боксером з усіх, але ви ніколи не знаєте чого очікувати від Ф'юрі. У нього довгі руки і він викидає удари, яких ви не бачите. Він може внести корективи під час бою.
 
Бокс зав'язаний на психології - він про те, хто ментально сильніший, що переважає над фізичними аспектами. Люди думали, що вони можуть перемогти мене через те, як я виглядаю. Ф'юрі також не виглядає так, ніби може це зробити, але він продовжує доводити, що може», - сказав Евандер.
 
Раніше Холіфілд пояснив, чому Тайсон відкусив йому шматок вуха.

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Все по темі:

Король, Эвандер Холифилд, Американский боксер, Хэвивейт, Надважка категорія.
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