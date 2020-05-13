Президент UFC закликав Тайсона відмовитися від повернення

Новини спорту:Дана Уайт висловився про камбек «Залізного Майка».

Майк Тайсон в 53 роки оголосив про відновлення кар'єри на кілька благодійних боїв. З ким легендарний супертяж буде битися ще невідомо.

"Люблю Тайсона і благаю його не виходити на ринг.

Майк, тобі 53, прошу, не роби цього. Не хочу, щоб він бився. Якщо справа дійде до того, що він збереться зробити щось божевільне, мені, можливо, доведеться втрутитися.

Він абсолютно точно щось задумав. Я не знаю, що він збирається робити, але він абсолютно точно хоче щось зробити", - цитує Уайта BoxingScene.

Раніше Майк Тайсон опублікував відео свого тренування.