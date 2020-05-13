Грицай – Усику: Будемо вчитися називати людей по імені

Новини спорту:Батл проходить поки в словесній формі.

Борець Богдан Грицай звернувся до боксера Олександра Усика, який відповів Грицаю, але не назвав його по імені.

«Я, Богдан Грицай, звертаюся до Олександра Усика у відповідь на його відеозвернення, яке виглядає так, що було адресовано мені. Схоже, що цей ролик Усика знімали російські політтехнологи, які, як і я є великими шанувальниками Джоан Роулінг, книг про Гаррі Поттера, і використовують прийом «Той-Кого-Не-Можна-Називати». У Росії, коли Путін звертається до свого опонента Навального, теж ніколи не називає його по імені. Усик звертається до мене, не називаючи мого імені. Ну добре.

Сьогодні, Олександр, будемо вчитися називати людей по імені. Отже, я – Богдан Грицай. Ти – Алєксандр Усик. Саме так ти вимагав від іноземних журналістів, щоб тебе називали. Не Олександр, а Алєксандр. Правильно? Добре.

Ще раз. Я – Богдан Грицай, ти – Алєксандр Усик. Вірю, що ти зможеш засвоїти цей урок. Так як урок, який я дав тобі в моєму попередньому відео – ти засвоїв, судячи з твоєї відповіді. І це чудово», – сказав Грицай.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик, який виступає в суперважкій вазі, відповів на виклик українського борця Богдана Грицая, який побажав битися з ним через його політичної позиції і невміння визнати Крим українським.

Грицай раніше заявив, що боксер займається залякуванням людей і зневажливо ставиться до всього українського народу.

Нагадаємо, в травні Усик поряд з Василем Ломаченком були внесені в базу «Миротворця» після участі в російському релігійному фільмі. Спортсменам приписують заперечення російської агресії, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах і маніпуляцію суспільно значущою інформацією.