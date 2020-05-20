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Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"

Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
09:54 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Поєдинок відбудеться навіть у тому випадку, якщо його не вдасться провести з глядачами.

Відомий промоутер Боб Арум розповів про плани на бій українця Василя Ломаченка і американця Теофімо Лопеса в умовах пандемії коронавірусу.

За його словами, поєдинок може пройти лише в вересні.

“Поки що ми хочемо почекати, адже у нас немає можливості провести бій з глядачами. Але очевидно, що кожен з них хоче провести бій один з одним, так що ми думаємо провести поєдинок у вересні, з глядачами або без”, – заявив Боб Арум.

“Як тільки Ломаченко приїде в США, ми розраховуємо на початок червня, відразу назвемо дату бою. І навіть якщо не з глядачами, бій все одно відбудеться”.

Раніше Теофімо Лопес заявив, що бій може не відбутися через заборону на перельоти, що заважає Ломаченку прибути в США.

У березні бій Ломаченка і Лопеса був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

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Непереможений 22-річний американець став чемпіоном світу після перемоги над Річардом Коммі у другому раунді їх грудневого поєдинку.

Василь Ломаченко в своєму останньому поєдинку в серпні минулого року переміг британця Люка Кемпбелла.

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Лопес, Бокс, Ломаченко, Арум, Бій.
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